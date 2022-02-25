الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 23:20

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

ففي نابلس، أفادت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت -اليوم- مع 22 في بيت دجن وبيتا، منها: 10 بالغاز و5 بالمطاط، و6 وقوعًا، عولجوا ميدانيا في بيت دجن، إلى جانب إصابة في بيتا.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ظهر الجمعة، على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأطلق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

ورغم البرد والأمطار وتواصل إرهاب الاحتلال ومستوطنيه، أكد ثوار بيتا أن المواجهات على جبل صبيح مستمرة، ولن تتوقف المقاومة حتى ينتهي الاحتلال والاستيطان عليه.

وفي قلقيلية، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واعتقل آخر، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب انطلاق مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم، وتوجهت لمدخلها الغربي المغلق، واندلعت على إثرها مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا أيضا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نضال جمعة (25 عاما)، في كمينٍ داخل منزلٍ قيد الإنشاء خلال المواجهات ذاتها.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين -ظهر الجمعة- خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب مسيرة لإحياء لذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مسيرة انطلقت من مسجد علي البكاء، باتجاه المسجد الإبراهيمي، ومناطق التماس وباب الزاوية وسط الخليل.

وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الصوت والغاز السام صوب المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال قمعت الطواقم الصحفية في المنطقة، ومنعتها من التصوير ونقل المواجهات.
مصدر : وكالات
رقم : 980880
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
25 شباط 2022
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
25 شباط 2022
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
25 شباط 2022
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
25 شباط 2022
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
24 شباط 2022
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
24 شباط 2022
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
24 شباط 2022
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
24 شباط 2022
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
23 شباط 2022
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
غالب قنديل
23 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه