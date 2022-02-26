السفارة المغربية في اوكرانيا تصدر تحذيرا للمغاربة في أوكرانيا

وأكدت السفارة على "عدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى والاحتفاظ الدائم بأوراق إثبات الهوية والتواصل المستمر مع السفارة وخلية الأزمة المخصصة لهذا الغرض".



وأشارت إلى أنه "بالنسبة للمواطنين الذين قرروا المغادرة فإن سفارة المملكة وبتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المجاورة، منكبة على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة".



وأضافت: "تدعو أيضا سفارة المملكة الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني إلى التوجه للمنافذ الحدودية للولوج إلى الدول التالية: رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا، حيث سيتم إنشاء خلايــا للاستقبال والمرافقة".



كما دعت السفارة إلى التواصل مع خلية الأزمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على رقمين تم نشرهم مع البيان.



هذا وبدأت القوات المسلحة الروسية يوم الخميس، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.