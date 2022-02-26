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السبت 26 شباط 2022 ساعة 12:07

غوتيريش: 100 ألف أوكراني فروا من منازلهم

غوتيريش: 100 ألف أوكراني فروا من منازلهم
جاء ذلك في تصريح للصحفيين مساء الجمعة، عقب فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وألبانيا، يدين العملية العسكرية الروسية.

وحصل القرار على موافقة 11 دولة مقابل امتناع 3 دول عن التصويت (الإمارات والهند والصين)، واعتراض روسيا صاحبة حق النقض (الفيتو).

وأفاد غوتيريش: "لقد ولدت الأمم المتحدة من رحم الحرب لإنهاء الحرب، واليوم لم يتحقق هذا الهدف، لكن يجب ألا نستسلم أبدا، يجب أن نمنح السلام فرصة أخرى".

وأضاف: "يحتاج الجنود (الروس) إلى العودة لثكناتهم، ويحتاج القادة إلى العودة لطريق الحوار والسلام".

وتابع: "تعرض ميثاق الأمم المتحدة للطعن في الماضي، لكنه وقف بحزم إلى جانب السلام والأمن والتنمية والعدل والقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وذكر أنه "رغم التحديات التشغيلية المتزايدة، تعمل الأمم المتحدة على توسيع نطاق تقديم الدعم المنقذ للحياة، بما في ذلك في الجزء الشرقي من أوكرانيا، على جانبي خط التماس".

وأردف: "ورد إلينا بالفعل أن ما لا يقل عن 100 ألف أوكراني قد فروا من منازلهم، مع عبور العديد منهم إلى البلدان المجاورة، مما يؤكد الطبيعة الإقليمية لهذه الأزمة المتنامية".

وأشار إلى تعيين السوداني "أمين عوض، منسقا للأمم المتحدة للأزمات في أوكرانيا (..) لقد عمل معي بشكل وثيق لمدة عشر سنوات في مفوضية اللاجئين".

واستطرد: "سيقود تنسيق جميع جهودنا، بما في ذلك استجابتنا الإنسانية، على جانبي خط التماس شرقي أوكرانيا".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.
مصدر : وكالات
رقم : 980968
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