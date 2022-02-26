إيران تعلن إمكانية مغادرة مواطنيها أوكرانيا

وتطرق مرادي إلى تسهيل مغادرة المواطنين الايرانيين المقيمين في اوكرانيا وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لحسن الحظ، وبدعم من السفارة في أوكرانيا، وجهود طاقم وزارة الخارجية، والدعم المخلص من السفراء المحترمين في وارسو وبودابست وبوخارست، وبدعم من وزير الخارجية الايراني، أصبح من الممكن للمواطنين الإيرانيين مغادرة أوكرانيا".



واضاف مرادي : "أتمنى أن يعود أبناء وطننا الأعزاء إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية سالمين.



قالت السفارة الإيرانية في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الجمعة، إنها لا تزال تنسق مع السلطات البولندية بهدف مساعدتها في إخراج الإيرانيين المتواجدين في أوكرانيا مع استمرار الحرب العسكرية التي تقوم بها روسيا منذ يوم أمس.



وذكرت السفارة في بيان لها نشرته وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، إن "السفارة الإيرانية في وارسو تقوم بالتنسيق مع الجانب البولندي للحصول على تصريح طيران مباشر لنقل المواطنين من وارسو إلى طهران".



وبحسب المجلس الأعلى للإيرانيين بالخارج التابعة لوزارة الخارجية فإن عدد الإيرانيين المتواجدين في أوكرانيا بحدود 4200 شخصاً وأغلبهم من طلاب الجامعات.



