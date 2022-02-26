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السبت 26 شباط 2022 ساعة 13:40

القضاء البحريني يقرر سجن طفل بحريني وأخيه الأكبر

القضاء البحريني يقرر سجن طفل بحريني وأخيه الأكبر
واعتقلت السلطات الأمنية الأخوين جاسم بتهمة محاولة تفجير سلندر لم ينفجر في الأساس، لكن خلال فترة التحقيق والتعذيب الذي تعرضا له تم تركيب تهم جديدة وأكثر خطورة لهما.

يشار إلى أن الأخ الأكبر (محمد جاسم) والذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، هو معتقل سياسي سابق، إذ خرج من السجن في العام 2019 بعد أن أنهى فترة مدتها خمس سنوات نتيجة حكم صادر عليه لسبب سياسي.

يذكر أن بدر العبد الله، هو قاض من أصول أفغانية، وأصدر أحكاما قاسية متعددة، وأصدر في العام 2019 أسقط الجنسية البحرينية عن 138 بحرينيا في بعض القضايا السياسية.
مصدر : وكالات
رقم : 980977
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