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السبت 26 شباط 2022 ساعة 13:55

صنعاء: من الضروري أن نستخلص الدروس من ذكرى الشهيد القائد

صنعاء: من الضروري أن نستخلص الدروس من ذكرى الشهيد القائد
وأكد العيدروس أن الأيام والأحداث كشفت مدى حقيقة تلك التحذيرات التي أطلقها الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه.

وقال: إننا ونحن نمر بهذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا بحاجة إلى الرجوع الحقيقي والصادق إلى نهج القرآن الذي أعاد إحياءه في نفوسنا فكر الشهيد القائد في شتى مناحي الحياة.

وأضاف: لقد قدم الشهيد القائد ومن سار على نهجه أروع الأمثلة في التضحية والفداء في مجابهة الطغاة والظالمين وهو ما يحتم علينا جميعا أن نشحذ الهمم والعزم والسير على دربهم.

وأكد أنه بالتزامن مع هذه الذكرى الخالدة في نفوس شعبنا ندشن مرحلة جديدة من مراحل الثبات والصمود في مواجهة أعتى عدوان في التاريخ الحديث بقيادة أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم.

بشأن حملة إعصار اليمن قال العيدروس: نحن اليوم على أعتاب العام الثامن من العدوان على اليمن نجتمع للبدء في تنفيذ حملة إعصار اليمن للحشد والاستنفار.

وأضاف هذه الحملة تأتي لتؤكد بأن قيادتنا وجيشنا ولجاننا الشعبية وأبناء الشعب ماضون في معركة التحرر والاستقلال حتى تحرير كافة التراب اليمني، موضحا أن تدشين حملة إعصار اليمن يتضمن النزول الميداني لأعضاء مجلس الشورى إلى مختلف المحافظات للمشاركة مع عدد من القيادات التشريعية والتنفيذية.

وشدد رئيس مجلس الشورى على جميع الأعضاء أن يبذلوا قصارى جهدهم في إنجاح الحملة وأن يضع في الاعتبار أهمية الوصول إلى مختلف مديريات وعزل المحافظات التي يتواجدون فيها.
رقم : 980978
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