مسؤول في الخارجية الايرانية يفند خبر تحديد موعد نهائي لايران في فيينا

ونشر خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يشير الى ان امريكا حددت اليوم او الغد كموعد لايران لاتخاذ القرار النهائي في مفاوضات فيينا حيث تعتبر امريكا عدم تحقيق ذلك بمثابة اخفاق المفاوضات.



وفند المسؤول الايراني هذا الخبر مؤكدا لا اساس له من الصحة.