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السبت 26 شباط 2022 ساعة 15:13

الصحة الايرانية: تسجيل اكثر من 7 آلاف إصابة و 224 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل اكثر من 7 آلاف إصابة و 224 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 7 آلاف و 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 30 ألفا و 943 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1621 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3966 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 616 ألفا و 633 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 224 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 136 ألفا و 390 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 692 ألفا و 766 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 390 ألفا و 361 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و 922 ألفا و 873 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 141 مليونا و 6 آلاف جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 47 مليونا و 87 ألفا و 743 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 184 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 187 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 76 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) ومدينة واحدة في الحالة الزرقاء ( منخفضة الخطورة).
مصدر : وكالات
رقم : 980985
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