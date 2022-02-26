الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 شباط 2022 ساعة 15:20

الوفاق ترصد أكثر من 200 انتهاكا حقوقيا في ذكرى ثورة 14 فبراير

الوفاق ترصد أكثر من 200 انتهاكا حقوقيا في ذكرى ثورة 14 فبراير
ووفقا لتقرير "الوفاق" الذي رصد الفترة الممتدة من 8 إلى 21 فبراير 2022، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال 28 شخصا، من ضمنهم طفل وهو على محسن العرب، والسيدة فضيلة عبد الرسول.

والمعتقلون هم: علي محسن العرب، جعفر حسين،محمد حسين، عمار النشيط، علي نعيم، السيد جعفر علوي، السيد رضي العلوي، علي حسن جاسم، نصرالله حسين جاسم، هاشم عبد الحسن عاشور، صادق آل عباس، جهاد السميع، فضيلة عبد الرسول، حسين عيد، حسن فؤاد، حسين هاني، علي رمضان، السيد محمد ماجد هاشم، جعفر حسن، أحمد عباس، محمد الأسود، عبد الأمير عبود، حيدر آل عبود، السيد حسين جواد، حسين خميس، علي حسين الشيخ، كرار عبد النبي، علي حسن عاشور . فيما تم استدعاء 11 حالة من ضمنهم طفل واحد وهو علي محسن العرب، والسيدة فضيلة عبد الرسول.

ورصدت "الوفاق" حالتين لاختفاء قسري للمعتقلين السيد جعفر، والسيد رضي موسى علوي.

وبلغ عدد حالات التوقيف وتمديد التوقيف على ذمة التحقيق(21) حالة من بينها (14) حالة توقيف وتمديد توقيف أطفال، بحق(13) معتقل من ضمنهم(8) أطفال، على أن تعرض (16) حالة على المحكمة الكبرى، و(5) حالات على النيابة العامة.

وعلى صعيد الإنتهاكات الفردية في السجون، فقد بلغ عددها (4) حالات، جميعها حالات سوء معاملة، (3) منها في سجن جو المركزي، وحالة لم يتم تحديد مركز الاعتقال الذي تمت فيه وهي بحق المعتقل حديثاً محمد حسن ميرزا الأسود.

والمعتقلون هم: محمد حسن الرمل، قاسم خضير، عبد العزيز إبراهيم.

وفي المقابل، تم توثيق حالة احتجاج فردية في سجن جو وهي حالة إضراب عن الطعام بدأ بها عالم الدين المعتقل الشيخ ميرزا المحروس.

وعلى صعيد المداهمات، فقد بلغت (140) مداهمة في (42) منطقة، تخللها (5) حالات مداهمة منازل، و(5) نصب نقاط تفتيش، وحالتين إغلاق شوارع.
ومن أبرز المناطق التي شهدت مداهمات هي: السنابس، الديه، سترة، جدحفص، أبوصيبع، الشاخورة.

ورصد تقرير "الوفاق" (84) إحتجاجا في (36) منطقة، أبرزها في: السنابس، أبوصيبع-الشاخورة، سترة.
مصدر : وكالات
رقم : 980987
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
26 شباط 2022
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
26 شباط 2022
أوكرانيا.. و خيار الحياد
أوكرانيا.. و خيار الحياد
26 شباط 2022
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
26 شباط 2022
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
25 شباط 2022
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
25 شباط 2022
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
25 شباط 2022
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
25 شباط 2022
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
25 شباط 2022
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
24 شباط 2022
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف