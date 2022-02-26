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السبت 26 شباط 2022 ساعة 16:39

تظاهرات في الخرطوم وارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب السودان لـ 83

تظاهرات في الخرطوم وارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب السودان لـ 83
وذكرت لجنة الأطباء المركزية، في بيان لها، أن "روح الشهيد مهتدي حيدر عثمان "26 سنة"، ارتقت اليوم بعد معاناة في العناية المكثفة إثر إصابته برصاص حي بمنطقة الحوض، وذلك أثناء مشاركته في مليونية 14 فبراير/شباط في مدينة أم درمان".

وأوضحت اللجنة أن "السلطة الانقلابية مستمرة في قتل أبناء الشعب السلميين العُزل، وتستخدم لذلك مختلف أنواع الأسلحة، وتواصل انتهاكاتها ضد الإنسانية بعنف مفرط وقمع دموي في أرضنا.

من جهة أخرى، تشهد منطقة شارع الستين بالخرطوم، اليوم، موكباً نوعياً للآباء والأمهات تحت شعار "كلنا معكم"، وذلك للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري، وتحقيق العدالة الانتقالية، والتضامن مع المعتقلين. ويحاول منظمو الموكب إظهار دعم كبار السن، من الرجال والنساء والشباب.

إلى ذلك، أعلنت لجان المقاومة بالخرطوم نيتها، اليوم، طرح ميثاق سياسي باسم "ميثاق تأسيس سلطة الشعب"، يحدد وسائل مقاومة الانقلاب العسكري ووحدة القوى الثورية، ويضع مقترحات لإدارة البلاد ما بعد هزيمة الانقلاب.

وقالت لجان المقاومة، في بيان لها، "إن الميثاق يأتي طوقاً للنجاة، وبدايةً جديدة لاستعادة الديمقراطية في لحظة من أهم لحظات التَّحول الحرجة على مسار الحراك الثوري المتواصل، الذي يخوضهُ الشعب ضد الانقلابات العسكرية التي شلت حركة الدولة السودانية على امتداد تاريخها الحديث"، طبقاً لما جاء في البيان.

وأشارت إلى أنها أجرت عمليات تشاور ونقاش واسعة بين جميع التنسيقيات وقواعدها على مستوى الولاية، وفرغت من مراجعته الفنية لغوياً وقانونياً، وأنها تجاوزت كل العوائق حتى يخرج للعلن بأفضل صورة تمكن الجميع من الانضمام إليه.
مصدر : وكالات
رقم : 980993
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