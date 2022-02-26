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السبت 26 شباط 2022 ساعة 17:06
مستقبلا سفير بيلاروسيا في طهران..

برلماني ايراني: الناتو هو المسبب للنزاع في اوكرانيا

برلماني ايراني: الناتو هو المسبب للنزاع في اوكرانيا
وقال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية ابو الفضل عموئي، لدى لقائه سفير بيلاروسيا في طهران دیمیتري کالتسوف اليوم السبت: لو لم يمارس الناتو استفزازاته لم كانت المشاكل الراهنة تحدث في اوكرانيا.

واضاف: إن وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم على ايجاد حل للمشاكل عبر الحوار السياسي. 

وتابع: بيلاروسيا قادرة على المساهمة في ايجاد حل لمشكلة اوكرانيا عبر السبل الدبلوماسية بالنظر الى موقعها الاستراتيجي في شرق اوروبا.

وأكد على ضرورة بذل جميع البلدان مساعيها لايقاف النزاع الذي يسفر عن قتل الابرياء.
وفي سياق آخر دعا عموئي الى توطيد العلاقات بين البلدين بالنظر الى الدور المتميز للبرلمانات في تعزيز التعاون، مؤكدا في ذات الوقت على تكثيف اللقاءات والحوارات بين نواب البلدين. 

وأعرب عن استعداد مجلس الشورى الاسلامي في ايران للمساهمة في الارتقاء بمستوى التعاون والصداقة بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والبرلمانية.
رقم : 981001
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