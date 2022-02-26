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السبت 26 شباط 2022 ساعة 17:07

"العقوبات" الأوروبية الجديدة على روسيا تدخل حيز التنفيذ

"العقوبات" الأوروبية الجديدة على روسيا تدخل حيز التنفيذ
ونُشرت قائمة "العقوبات" الجديدة التي أعدها الاتحاد الأوروبي بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا في الجريدة الرسمية للاتحاد وبذلك تكون قد دخلت حيز التنفيذ.

وتصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف قائمة "العقوبات" الجديدة.

كما تم إدراج أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، وأعضاء مجلس الدوما الذين وافقوا على اتفاقية التعاون مع ما يسمى بـ"المناطق الانفصالية شرق أوكرانيا"، حيث جُمدت أصولهم.

كما تم فرض "عقوبات" على ما مجموعه 64 مؤسسة روسية مهمة ، بما في ذلك مؤسسات عامة مثل الرئاسة الروسية، ووزارة الدفاع، والشركات العاملة في قطاعات النقل، والطاقة والطيران والتمويل.

وفرض حظر على بنوك الاتحاد الأوروبي قبول ودائع تزيد قيمتها عن 100،000 يورو من المواطنين الروس.

وشملت ايضا فرض حظر على إرسال السلع والخدمات والتكنولوجيا اللازمة لمصافي النفط إلى روسيا، وبيع قطع الغيار والمعدات لصالح الخطوط الجوية الروسية، ومنع تمويل ديون المؤسسات الحكومية الروسية.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.
مصدر : وكالات
رقم : 981002
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