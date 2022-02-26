قتيلان بتحطم طائرة إسرائيلية جنوب الضفة

وأفادت القناة “13” العبرية، بأن شخصين (40 عامًا) قتلا بتحطم طائرة خفيفة خرجت من منطقة مطار بن غوريون باتجاه البحر الميت.



وأكدت القناة، أن الاتصال فُقد بهما أثناء الرحلة، وأعلنت فرق نجمة داود الحمراء التي وصلت إلى الموقع مقتلهما.