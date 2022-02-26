أحدث العناوين :
رئيسي: عداء المستكبرين ضد شعوب المنطقة لم يتراجع
سوريا تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
النجباء : الغرب يوصف المقاومة بالإرهاب بينما يرسل المقاتلين لاوكرانيا
لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات أم درمان
الخارجية الايرانية توضح الاجراءات المتخذة بشأن الايرانيين المقيمين في أوكرانيا
لقاء ثنائي بين علي باقري و "مورا" في فيينا
غوتيريش: الأزمة في أوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات كارثية
150 تونسيا محاصرون في أوكرانيا يوجهون نداء استغاثة لبلادهم
127 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا وروسيا غير شرعية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
28 February 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
السبت 26 شباط 2022 ساعة 20:11
146 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة
وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.
وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 31 خرقا بقصف مدفعي و85 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
981026
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
28 شباط 2022
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
28 شباط 2022
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
28 شباط 2022
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
28 شباط 2022
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
27 شباط 2022
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
26 شباط 2022
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
26 شباط 2022
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
26 شباط 2022
أوكرانيا.. و خيار الحياد
26 شباط 2022
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
26 شباط 2022
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
25 شباط 2022
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022
أحدث العناوين
رئيسي: عداء المستكبرين ضد شعوب المنطقة لم يتراجع
سوريا تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
النجباء : الغرب يوصف المقاومة بالإرهاب بينما يرسل المقاتلين لاوكرانيا
لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات أم درمان
الخارجية الايرانية توضح الاجراءات المتخذة بشأن الايرانيين المقيمين في أوكرانيا
لقاء ثنائي بين علي باقري و "مورا" في فيينا
غوتيريش: الأزمة في أوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات كارثية
150 تونسيا محاصرون في أوكرانيا يوجهون نداء استغاثة لبلادهم
127 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا وروسيا غير شرعية
اختتام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس
مستوطنون يعتدون على أراض زراعية في مسافر يطا
اليمن يحيي ذكرى الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي
مجلس النواب الليبي يتجه لمنح الثقة لحكومة باشاغا
وزارة الداخلية : أوروبا لا تفي بمسؤوليتها الدولية تجاه اللاجئين في ايران
شهيد وجريحان بقصف مدفعي على صعدة
دعموش: إطلاق مواقف رسمية منحازة لن تُجدي أصحابها نفعاً
الحلبوسي يعلن موعد انتخاب رئيس للعراق
سفارة مصر في أوكرانيا توجه رسالة جديدة للمواطنين المصريين
رئيس وكالة الفضاء الإيرانية يتفقد حظائر معهد أبحاث المواد والطاقة
الأكثر قراءة
كيف اظهرت طائرة "حسان" الترجمة العملية لخطاب السيد حسن نصر الله؟
القوات العراقية تعتقل أربعة عناصر من "داعش" في بغداد
ولادة "الثبات الوطني" في البيت الشيعي العراقي.. الطبيعة والأهداف
الائتلاف الصهيوني الحاكم.. وتداعيات تنذر بسقوطه
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات كافة في لبنان
القضاء العراقي يصدر قراراً بشأن تمثيل المكونات في البرلمان
بيت لحم.. تشييع الشهيد الطفل محمد صلاح ومواجهات مع الإحتلال
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
رئاسة البرلمان العراقي تجتمع مع رؤساء الكتل النيابية
دعوة لحفل تكريم المفكر انيس النقاش
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
مستجدات المفاوضات النووية في فيينا 22-2-2022
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
ردود الفعل الدولية ازاء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا
قاووق: مسيّرة حسان 'فضيحة جرصة' للعدو الإسرائيلي
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة الخضر بالضفة الغربية
الخارجية التركية تدين "الهجوم" الروسي على أوكرانيا
الديلمي: الأمم المتحدة تسيس الملف الإنساني وتغطي جرائم العدوان
الأخبار الساخنة
بالصور: حفل تأبيني لذكرى استشهاد قادة النصر في كركوك
بالصور.. الالاف يشاركون في مهرجان "سر الإنتصار" بالبصرة
دماؤه تُضيء طريق المجاهدين.. المقاومة الفلسطينية: اعدام الشاب ريان جريمة تستوجب الرد
ضحايا من الأطفال اليمنيين بغارات لطيران العدوان على الحديدة و تعز
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
إخترنا لکم
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة