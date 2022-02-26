146 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.



وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 31 خرقا بقصف مدفعي و85 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.