اليمن.. تدشين حملة إعصار اليمن للتحشيد في محافظة ريمة

وخلال حملة التدشين أكد وزير الصحة العامة والسكان رئيس اللجنة الرئيسية بالمحافظة الدكتور طه المتوكل على أهمية توحيد الجهود الشعبية والرسمية لإسناد المرابطين في الجبهات في المعركة الفاصلة التي تتطلب حشد كافة الطاقات والإمكانات المادية والبشرية لمواجهة تصعيد العدوان بالمزيد من التحشيد.



وحث وزير الصحة على أهمية دور المشايخ والأعيان وأبناء محافظة ريمة والمكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات في التعبئة والتحشيد لمواجهة العدوان.



وأشاد الوزير طه بتضحيات أبناء ريمة في الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره وما سطروه من ملاحم بطولية في كافة الجبهات منذ بداية العدوان، مثمنا مواقف أبناء ريمة المشرفة في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة وتقديم التضحيات في الدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله.



الى ذلك ألقيت كلمات لأعضاء من مجلس الشورى حسن محمد طه واحمد عبد الرحيم النهاري وصلاح احمد الضبيبي أكدوا جميعا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية في تعزيز الصمود ورفد الجبهات.



وشدد الجميع في كلماتهم على ضرورة مواصلة التحشيد للتصدي للعدوان وأدواته ومخططاته وإسقاط رهاناته الخاسرة.



وأشاروا جميعا إلى أهمية توجيه الدعوة لكافة أبناء قبائل محافظة ريمة للمشاركة في معركة التصدي للعدوان وأدواته والاستعداد لخوض المعركة بكل مجالاتها.