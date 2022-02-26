الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 شباط 2022 ساعة 20:16

اليمن.. تدشين حملة إعصار اليمن للتحشيد في محافظة ريمة

اليمن.. تدشين حملة إعصار اليمن للتحشيد في محافظة ريمة
وخلال حملة التدشين أكد وزير الصحة العامة والسكان رئيس اللجنة الرئيسية بالمحافظة الدكتور طه المتوكل على أهمية توحيد الجهود الشعبية والرسمية لإسناد المرابطين في الجبهات في المعركة الفاصلة التي تتطلب حشد كافة الطاقات والإمكانات المادية والبشرية لمواجهة تصعيد العدوان بالمزيد من التحشيد.

وحث وزير الصحة على أهمية دور المشايخ والأعيان وأبناء محافظة ريمة والمكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات في التعبئة والتحشيد لمواجهة العدوان.

وأشاد الوزير طه بتضحيات أبناء ريمة في الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره وما سطروه من ملاحم بطولية في كافة الجبهات منذ بداية العدوان، مثمنا مواقف أبناء ريمة المشرفة في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة وتقديم التضحيات في الدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله.

الى ذلك ألقيت كلمات لأعضاء من مجلس الشورى حسن محمد طه واحمد عبد الرحيم النهاري وصلاح احمد الضبيبي أكدوا جميعا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية في تعزيز الصمود ورفد الجبهات.

وشدد الجميع في كلماتهم على ضرورة مواصلة التحشيد للتصدي للعدوان وأدواته ومخططاته وإسقاط رهاناته الخاسرة.

وأشاروا جميعا إلى أهمية توجيه الدعوة لكافة أبناء قبائل محافظة ريمة للمشاركة في معركة التصدي للعدوان وأدواته والاستعداد لخوض المعركة بكل مجالاتها.
رقم : 981030
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
26 شباط 2022
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
26 شباط 2022
أوكرانيا.. و خيار الحياد
أوكرانيا.. و خيار الحياد
26 شباط 2022
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
26 شباط 2022
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
25 شباط 2022
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
25 شباط 2022
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
25 شباط 2022
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
25 شباط 2022
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
25 شباط 2022
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
24 شباط 2022
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف