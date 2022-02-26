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السبت 26 شباط 2022 ساعة 20:23

طهران تطالب بإجلاء الايرانيين المقيمين في اوكرانيا عبر الاراضي البولندية

طهران تطالب بإجلاء الايرانيين المقيمين في اوكرانيا عبر الاراضي البولندية
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم السبت، بين مساعد وزير الخارجية والسفير البولندي في طهران.

ونوّه "حبيب الله زادة" في هذا السياق، بالاجراءات التي اتخذتها السفارة الايرانية لدى بولندا؛ مؤكدا على اهمية تامين عودة مواطني الجمهورية الاسلامية وضمان وصولهم بسلام الى ارض الوطن.

كما دعا السلطات البولندبة، بتقديم العون واصدار التصاريح اللازمة لتسهيل عملية اجلاء الرعايا الايرانيين من اوكرانيا.

في المقابل، اشار السفير البولندي لدى ايران الى زيادة تدفق النازحين الاوكرانيين ورعايا الدول الاخرى المقيمين في هذا البلد، صوب جمهورية بولندا، مضافا الى الاجراءات التي اتخذتها وارسو في هذا الخصوص؛ مؤكدا على استعداد بلاده للتعاون مع الايرانيين الذين يرغبون في مغادرة اوكرانيا عبر الاراضي البولندية.
رقم : 981033
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