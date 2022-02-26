الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 شباط 2022 ساعة 22:04

إتفاق بين اتحاد نقابات فلسطين والجزائر لخدمة القضية الفلسطينية

إتفاق بين اتحاد نقابات فلسطين والجزائر لخدمة القضية الفلسطينية
ونقلت "قدس برس" أن الاتفاقية وقعت بحضور أمينه العام سليم لباطشة، ونظيره الفلسطيني شاهر سعد.

وأفاد البيان بأن "الاتفاقية تأتي في إطار مساعي الاتحادين للتعاون والعمل المشترك، وتعميق التضامن الوطني والشعبي والنقابي والعمالي بين الجزائر وفلسطين، بما يخدم ويعزز القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "الاتفاقية تندرج ضمن آلية عمل نقابي فعالة، على ملفات وقضايا تخص الطبقة العاملة الفلسطينية والجزائرية، في مقدمتها الحماية والعدالة الاجتماعية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية".

ويعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر تنظيم نقابي في البلاد، وله وجود في جميع القطاعات الحكومية والشركات العمومية الكبرى، ويقول مسؤولوه إنه يضم أكثر من مليوني عامل.

وتأسس الاتحاد العام لنقابات فلسطين عام 1965، وهو امتداد لنضال الحركة العمالية الفلسطينية في عشرينيات القرن الماضي، ويضم نحو 350 ألف عامل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 981047
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
26 شباط 2022
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
26 شباط 2022
أوكرانيا.. و خيار الحياد
أوكرانيا.. و خيار الحياد
26 شباط 2022
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
26 شباط 2022
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
25 شباط 2022
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
25 شباط 2022
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
25 شباط 2022
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
25 شباط 2022
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
25 شباط 2022
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
24 شباط 2022
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف