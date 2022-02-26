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السبت 26 شباط 2022 ساعة 22:07

اليمن.. محافظة عمران تدشن حملة اعصار اليمن للتحشيد

اليمن.. محافظة عمران تدشن حملة اعصار اليمن للتحشيد
وتطرق اللقاء بحضور اعضاء مجلس النواب واعضاء الشورى ومسؤول الدائرة الاجتماعية لانصار الله وقيادة المحافظة الى الية وخطة اللجان المركزية بالمحافظة وتشكيل اللجان الميدانية بالمديريات ودورها في القيام بمهامها واعمالها في عملية التحشيد لرفد الجبهات بالمال والرجال.

وركز اللقاء على مجمل النقاط التي من اهمها تنفيذ برنامج النزول الى المديريات والقرى والعزل والمناطق والمتابعة المستمرة لمهام اللجان الميدانية وتفعيل دورها وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

واكد المجتمعون اهمية اشراك وتفعيل دور الوجاهات والشخصيات المحلية والفعاليات المجتمعية بما يكفل مشاركة الجميع بمافي ذلك كل فئات وشرائح المجتمع والوصول الى الغايات والاهداف المنشودة.

وحث المجتمعون على ضرورة الالتزام بجميع المحددات والموجات العامة والهادفة الى حشد اكبر قدر ممكن من التحشيد في اطار خطة الحملة والبرنامج الميداني الذي يهدف الى الخروج بالنتائج الايجابية المرجوة والمتوخاة من حملة هذا البرامج للتحشيد والتعبئة العامة لرفد الجبهات بالمال والرجال.

وفي اللقاء اكد النائب العام القاضي الديلمي على أهمية دور المشايخ والأعيان وأبناء المحافظة والمكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات في التعبئة والتحشيد لمواجهة العدوان .. منوها بتضحيات أبناء المحافظة ذوداً عن حياض الوطن وأمنه واستقراره وما سطروه من ملاحم بطولية في كافة الجبهات.

وثمن مواقف أبناء عمران المشرفة في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة وتقديم التضحيات في الدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله.

وأوضح أن تدشين حملة إعصار اليمن للتحشيد تتزامن مع إحياء سنوية الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، ما يتطلب استشعار الجميع للمسئولية وتجديد العهد بالسير على درب الشهيد الذي ضحى بروحه من أجل إحياء الأمة.
مصدر : وكالات
رقم : 981048
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