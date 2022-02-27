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الأحد 27 شباط 2022 ساعة 18:35
اصابة رئيس البرلمان الإيراني بـ"أوميكرون"
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن رئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف" تثب إصابته بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه "تم وضعه في الحجر الصحي في مكتبه الخاص بمبنى البرلمان".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
981142
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