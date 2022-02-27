وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن رئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف" تثب إصابته بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه "تم وضعه في الحجر الصحي في مكتبه الخاص بمبنى البرلمان".