حبيب أسيود يعترف بالتجسس لصالح السعودية ضد إيران

وقالت كالة أنباء فارس الإيرانية، إن "حبيب أسيود، زعيم "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" الإرهابية وخلال الجلسة الخامسة من محاكمته يعترف بالتجسس لصالح "الاستخبارات السعودية" ونشر الفكر التكفيري في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران وتوحيد الجماعات الانفصالية داخل الأراضي الايرانية.

وفي أواخر اكتوبر/تشرين الأول لعام 2020، أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية تمكنها من اعتقال "حبيب اسيود" بعملية أمنية جرى التخطيط لها.

كما اعترف أسيود خلال جلسة محاكمته بتنفيذ هجمات إرهابية في عدد من مناطق محافظة خوزستان جنوب إيران.