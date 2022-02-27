آخر تطورات المباحثات النووية في فيينا

وفي هذا الصدد شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على ضرورة توقف الوكالة الدولية عن ممارسة الضغوط وأن تغلق ملف الدعاوى السياسية ضد بلاده.



وشدد خطيب زادة من جهة أخرى على ضرورة الحصول على الضمانات اللازمة من الأمريكيين في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تتطلب المزيد من المحادثات بل بحاجة إلى قرارات سياسية من قبل بعض العواصم الغربية وخاصة واشنطن.



من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي 'محمد باقر قاليباف' على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا الى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق.



قاليباف اشار خلال إجتماع لمجلس الشورى الإسلام إلى أن بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي تم حلها في محادثات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة.



وفي سياق متصل أعلن ممثل روسيا في مباحثات فيينا عن اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة باستثناء إيران، مضيفا "إننا ننتظر عودة رئيس فريق التفاوض الإيراني للانتهاء من اتفاق إحياء الاتفاق النووي".



وأعلن "ميخائيل أوليانوف" الممثل الروسي في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، أن أعضاء الاتفاق النووي التقوا وتشاوروا مع الولايات المتحدة دون حضور الوفد الإيراني.



وغرد الدبلوماسي الروسي بأن أعضاء الاتفاق النووي (باستثناء إيران) والولايات المتحدة عقدوا مشاورات غير رسمية كجزء من محادثات فيينا، وقال: ننتظر عودة الدكتور علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين من طهران إلى فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إحياء الاتفاق النووي.



وتم استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الاميركي ضد ايران، يوم الثلاثاء 8 شباط/فبراير 2022، بعد استراحة لفترة 11 يوما لاستشارة الوفود المفاوضة مع عواصمها، بعودة الوفد الايراني ووفود مجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) الى العاصمة النمساوية، ومنذ ذلك الحين تستمر المفاوضات على مختلف المستويات وبمختلف الصيغ.



هذا وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري ‌كني الى فيينا بأجندة محددة لمواصلة المفاوضات وحل المشكلات العالقة.



حيث تأتي عودته بعد جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ناقش فيها نتائج مفاوضات فيينا وتم التشديد فيه على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران.