الصفحة الرئيسية
0
الأحد 27 شباط 2022 ساعة 21:42

آخر تطورات المباحثات النووية في فيينا

آخر تطورات المباحثات النووية في فيينا
وفي هذا الصدد شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على ضرورة توقف الوكالة الدولية عن ممارسة الضغوط وأن تغلق ملف الدعاوى السياسية ضد بلاده.

وشدد خطيب زادة من جهة أخرى على ضرورة الحصول على الضمانات اللازمة من الأمريكيين في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تتطلب المزيد من المحادثات بل بحاجة إلى قرارات سياسية من قبل بعض العواصم الغربية وخاصة واشنطن.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي 'محمد باقر قاليباف' على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا الى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق.

قاليباف اشار خلال إجتماع لمجلس الشورى الإسلام إلى أن بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي تم حلها في محادثات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة.

وفي سياق متصل أعلن ممثل روسيا في مباحثات فيينا عن اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة باستثناء إيران، مضيفا "إننا ننتظر عودة رئيس فريق التفاوض الإيراني للانتهاء من اتفاق إحياء الاتفاق النووي".

وأعلن "ميخائيل أوليانوف" الممثل الروسي في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، أن أعضاء الاتفاق النووي التقوا وتشاوروا مع الولايات المتحدة دون حضور الوفد الإيراني.

وغرد الدبلوماسي الروسي بأن أعضاء الاتفاق النووي (باستثناء إيران) والولايات المتحدة عقدوا مشاورات غير رسمية كجزء من محادثات فيينا، وقال: ننتظر عودة الدكتور علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين من طهران إلى فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إحياء الاتفاق النووي.

وتم استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الاميركي ضد ايران، يوم الثلاثاء 8 شباط/فبراير 2022، بعد استراحة لفترة 11 يوما لاستشارة الوفود المفاوضة مع عواصمها، بعودة الوفد الايراني ووفود مجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) الى العاصمة النمساوية، ومنذ ذلك الحين تستمر المفاوضات على مختلف المستويات وبمختلف الصيغ.

هذا وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري ‌كني الى فيينا بأجندة محددة لمواصلة المفاوضات وحل المشكلات العالقة.

حيث تأتي عودته بعد جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ناقش فيها نتائج مفاوضات فيينا وتم التشديد فيه على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران.
رقم : 981174
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
26 شباط 2022
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
26 شباط 2022
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
26 شباط 2022
أوكرانيا.. و خيار الحياد
أوكرانيا.. و خيار الحياد
26 شباط 2022
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
26 شباط 2022
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
25 شباط 2022
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
25 شباط 2022
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
25 شباط 2022
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
25 شباط 2022
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
25 شباط 2022
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
24 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف