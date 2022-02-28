الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقاتلات لأوكرانيا

قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إغلاق أجواء الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية".



وأضاف بوريل: "بفضل العقوبات الجديدة، سيتم تجميد حوالي نصف احتياطيات بنك روسيا، ويريد الاتحاد الأوروبي تعزيز القرار بشأن العقوبات الجديدة قبل بدء العمل غدا في البنوك المركزية".



ونوه بوريل إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على "تقديم أسلحة ومواد أخرى لأوكرانيا مقابل 500 مليون يورو".



وأشار بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا كجزء من المساعدة العسكرية".