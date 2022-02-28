?>?> بعد نجاح الزيارة الرجبية.. فتح الطرق في الكاظمية شمالي بغداد بالكامل - اسلام تايمز

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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 09:16

بعد نجاح الزيارة الرجبية.. فتح الطرق في الكاظمية شمالي بغداد بالكامل

بعد نجاح الزيارة الرجبية.. فتح الطرق في الكاظمية شمالي بغداد بالكامل
وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير في بيان، إنه "تم فتح الطرق في مدينة الكاظمية بالكامل واصبحت الحركة اعتيادية".

وأضاف أن "طريق الاعظمية باتجاه الكاظمية في طور الفتح ومن المحتمل خلال الساعات المقبلة يتم فتحه بالكامل".

ولجأت القوات الامنية خلال الايام القليلة الماضية الى اغلاق عدد من الطرق في بغداد، ضمن اجراءات الخطة الامنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

وتتوجه حشود كبيرة من الزائرين سنويا في الـ25 من شهر رجب الاصب صوب مدينة الكاظمية المقدسة في بغداد مشياً على الاقدام لأداء مراسم الزيارة الرجبية بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام، في وقت تنتشر فيه المئات من المواكب الخدمية والطبية على طول الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الاخرى لتأمين الاحتياجات للزائرين.
مصدر : وكالات
رقم : 981239
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