?>?> حماس: الأقصى هو عنوان الصراع ونحذر الاحتلال من مغبة استمرار جرائمه - اسلام تايمز

وحذرت حماس في بيانها الاحتلال الإسرائيلي من “تبعات استمرار جرائمه وخططه لاستهداف المسجد الأقصى والمتمركزين فيه”.



وهذا نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم



بيان صحفي



في ذكرى الإسراء والمعراج: المسجد الأقصى عنوان النضال ضد العدو والدفاع عنه مسؤولية شعبنا وأمتنا حتى تحريره من نجاسة الاحتلال



ستأتي ذكرى معجزة الإسراء والمعراج هذا العام ، وعدوان الاحتلال الصهيوني يتصاعد على المسجد الأقصى المبارك الأول من القبلتين وثالث الحرمين. الجوامع؛ بالتدخل والتدنيس ومحاولات تقسيم الزمان والمكان والحفريات ومحو المعالم وتغيير الحقائق التاريخية وجرائم جيش العدو ومستوطنيه ضد المصلين والمتمركزين هناك بالقتل والتهجير والاعتقال والترحيل. لتجديد تذكير الأمة وقياداتها وحكوماتها وشعوبها وتنظيماتها العربية والإسلامية بواجبها ومسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ، ودعم سكان القدس والمنتصبين فيها ، حتى تحريره من نجاسة الاحتلال.



نحن أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفي هذه الذكرى المباركة نؤكد على ما يلي:



أولاً: المسجد الأقصى المبارك جزء من العقيدة الإسلامية ، ولقب الجهاد مع العدو. من لا شرعية ولا حضور ، وسيبقى شعبنا متمسكًا بحقوقه المشروعة ، ويدافع عنها بمقاومة عالمية ، حتى مصادرتها ، وتحقيق التحرير والعودة.



ثانيًا: ارتباط الأمة بفلسطين ، وفي قلبها القدس ، ورباط المسجد الأقصى المبارك ، رباط أبدى من المحبة والتأييد والدفاع والرد على العدوان والتحرر من الأماكن المقدسة. فتح عمر ، من خلال فتح العدل ، وعدم إنهاء معركة سيف القدس التي كانت علامة فارقة بالنسبة لها ، والتي هناك ما هو أكثر من مشروع شعبنا لتحرير الأرض والأسرى.



ثالثا: نحذر الاحتلال من استمرار جرائمه وخططه التي تستهدف المسجد الأقصى والمتمركزين فيه وانتهاكاته بحق مدينة القدس وأهل القدس. في الوقت الذي نعبر فيه عن عدم موافقتنا على الصمت الدولي والتقاعس الدولي تجاهه ، وسط موجة تطبيع بعض الدول العربية ، والتي يستغلها الاحتلال لتكثيف عدوانه وجرائمه ، نعيد التأكيد على أنها محاولات يائسة ستفعل. لم ينجحوا في محو خصائص القدس والأقصى وهويتهم وتغيير حقائق التاريخ.



رابعاً: ندعو جماهير شعبنا لمواصلة تصعيدها في وجه مخططات الاحتلال في القدس والأقصى ، والدفاع عنها بكل الوسائل. كما ندعو أمتنا وقادتنا وشعوبنا ومنظماتنا إلى العمل الجاد لدعم الأقصى ودعم القدس على جميع المستويات وفي جميع المحافل السياسية والدبلوماسية والإعلامية والخيرية والإنسانية.



خامساً: نشفق على أرواح الشهداء الذين انتفضوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ، ونحيي أهل الرباط الموجودين هناك ويسافرون هناك ، الذين يحمون الأقصى ويواجهون ببسالة كل محاولات الاحتلال من أجله. العاصفة وتدنيسها ، ونحيي الحركة الجماهيرية لشعبنا داخل فلسطين وخارجها في حملة (الفجر العظيم). ) ، وأنشطة الأسبوع العالمي للقدس ، التي تجسد وحدة شعبنا وأمتنا ، وعزمهم على المضي قدماً في حماية المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه بكل الوسائل.



حركة المقاومة الإسلامية (حماس)



الأحد 27 فبراير 2022 م

26 رجب 1443 هـ



