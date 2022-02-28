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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 12:41

قائد سلاح الجو يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره الباكستاني

قائد سلاح الجو يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره الباكستاني
والتقى العميد طيار واحدي، اليوم الاثنين قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني، الجنرال "ظهير أحمد بابر" في إسلام أباد.

وحضر اللقاء مجموعة من مسؤولي القوات الجوية الباكستانية والسفير الايراني "سيد محمد علي حسيني" والمستشار العسكري بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكستان العقيد "مصطفى قنبر بور"

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر مستجدات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجال الدفاعي والعسكري والتعليمي.

واكد قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني، الجنرال "ظهير أحمد بابر" على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين وضرورة تعزيزها، مشيرا الى القواسم المشتركة التاريخية والثقافية بين الجارتين.

وشدد الجنرال بابر على عزم القوات الجوية الباكستانية زيادة مستوى التعاون الثنائي مع إيران.

وقد وصل قائد القوة الجوية للجيش "العميد طيار حميد واحدي"، إلى إسلام آباد مساء أمس الاحد في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني.

وشهدت العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في المجال العسكري والأمني، وتبادل وفود من القوات المسلحة للبلدين.
رقم : 981274
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