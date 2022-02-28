الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 14:52

الصحة الايرانية: 207 وفاة واکثر من 10 الاف اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 207 وفاة واکثر من 10 الاف اصابة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنین تم تسجيل 10 الاف و962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و51 الفا و429 إصابات مؤكدة.

واضافت: ان 3 الاف و952 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 652 الف و188شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 844 ألفا و117 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 486 ألفا و457 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 23 مليونا و196 ألفا و256 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 141 مليونا و526 ألفا و830 جرعة.
مصدر : وكالات
رقم : 981290
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
28 شباط 2022
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
28 شباط 2022
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
28 شباط 2022
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
28 شباط 2022
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
27 شباط 2022
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
26 شباط 2022
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
26 شباط 2022
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
26 شباط 2022
أوكرانيا.. و خيار الحياد
أوكرانيا.. و خيار الحياد
26 شباط 2022
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
26 شباط 2022
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
25 شباط 2022
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة