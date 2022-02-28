الصحة الايرانية: 207 وفاة واکثر من 10 الاف اصابة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنین تم تسجيل 10 الاف و962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و51 الفا و429 إصابات مؤكدة.



واضافت: ان 3 الاف و952 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 652 الف و188شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 844 ألفا و117 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 486 ألفا و457 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 23 مليونا و196 ألفا و256 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 141 مليونا و526 ألفا و830 جرعة.