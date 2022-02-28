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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 14:53
رئاسة البرلمان العراقي تعقد اجتماعاً مع رئاسات الكتل البرلمانية
وذكر مصدر، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله عقدوا اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية".
وأضاف أن "الاجتماع يهدف لمناقشة جدول أعمال الجلسة وتوزيع اللجان النيابية".
مصدر :
وكالات
رقم :
981291
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