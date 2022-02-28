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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 14:56
ما لم ننقب نحن ونستثمره..

رعد: الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز بجوارنا.. وليبلط البحر

رعد: الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز بجوارنا.. وليبلط البحر
واضاف النائب رعد: ولكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الاقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك أنت ستحفر بالماء ومن الممكن أن يكون حقل الغاز مشتركاً بينك وبين الاسرائيلي.

وأوضح رعد: سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا إلى أن نستطيع منع الاسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، ان الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، وليبلطوا البحر.

وعن بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول الأزمة الأوكرانية، اعتبر رعد أنه يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين الذين يحبون الغرب، لكن لبنان ليس له علاقة بأوكرانيا ولا بروسيا. المسألة، أن السفيرة الأميركية كانت تتصل طيلة الليل بكل العالم لإصدار بيان لا يكون الموقف فيه ضد أميركا.

ولفت النائب إلى أن المعيار لدينا، هو أن يرضى عنا الأميركي والأوروبي، التزمنا بتلك المعايير فخربوا لنا البلد، فهل عندنا نظام مصرفي أو مؤسسات اقتصادية ناشطة في البلد. اننا ذاهبون لنتوسل الحلول من الدول التي خربت البلد ودمرته لأنها كانت تملي سياساتها على المسؤولين في هذا البلد.
رقم : 981294
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