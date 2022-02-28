سوريا.. تسوية اوضاع عشرات المطلوبين في الرقة وحلب

اسلام تايمز (سوريا) - أفادت وكالة سانا بوصول عشرات المطلوبين إلى بلدة السبخة بريف محافظة الرقة لتسوية أوضاعهم في المركز الذي فتحته الجهات المختصة بالبلدة.