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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 17:03

هذا ما أخبرته وزارة الدفاع الروسية الى بوتين بشان مهامها القتالية

هذا ما أخبرته وزارة الدفاع الروسية الى بوتين بشان مهامها القتالية
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أخبر وزير الدفاع الروسي الجنرال شيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أنه وفقا لأوامره، فإن نقاط إدارة قوات الصواريخ الاستراتيجية، وقوات الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، في وضع استعداد قتالي".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه اليوم الأحد، وزارة الدفاع الروسية برفع حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي التابعة للجيش الروسي، وذلك على خلفية إدلاء مسؤولين بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بتصريحات عدوانية ضد روسيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف: "أوجه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة بنقل قوات الردع التابعة للجيش الروسي إلى وضع الاستعداد القتالي".

وأضاف "زملائي الأعزاء، أنتم ترون أن الدول الغربية لا تتخذ إجراءات عدائية ضد دولتنا في المجال الاقتصادي فحسب، أقصد العقوبات التي يعلمها الجميع جيدا، ولكن كبار مسؤولي الدول الرئيسية بحلف الناتو يدلون بتصريحات عدوانية ضد بلدنا".

وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
مصدر : وكالات
رقم : 981302
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