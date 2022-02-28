ارتفاع حجم الترانزيت عبر ايران الى 70 بالمئة

واضاف روح الله لطيفي: لامس حجم الترانزيت الخارجي خلال 11 شهرًا من العام الجاري 11 مليونًا و 298 ألف طن من البضائع الأجنبية فيما كان هذا الحجم في ذات الفترة من العام الماضي 6 ملايين و 639 ألف طن ، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 70٪ .



وأضاف: "إن سياسة التركيز على دول الجوار وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية معها في عهد الحكومة الجديدة ، وخفض القيود الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وزيادة الاهتمام بالطرق والسكك الحديدية في العالم وجهود وتعاون الجهات ذات الصلة بالنقل والسكك الحديدية أثمرت النشاطات التجارية في إطلاق أو تفعيل الممرات عبر الاراضي الايرانية إلى تحقيق نمو كبير في مجال اجتياز البضائع الأجنبية.



وأكد المتحدث باسم الجمارك: "البضائع الأجنبية التي تمر عبر بلادنا في عامي 2019 و 2020 بأكملهما كانت سبعة ملايين ونصف طن فقط سنوياً ، وهذا النمو واعد في تجارة الترانزيت خلال 11 شهرًا ، وثمة توقعات بأن حجم تجارة الترانزيت سيلامس 12 مليونا و 400 الف طن خلال 12 شهرا.



وأوضح لطيفي: "بالنظر إلى توجيهات قائد الثورة والهدف المرسوم في الوصول إلى حجم ترانزيت يفوق 50 مليون طن سنويًا ، وبالنظر إلى المزايا الجغرافية للبلاد وخطة الاقتصاد المقاوم ، فإن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات جادة بهذا الشأن".