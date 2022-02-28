الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 20:01

دعموش: إطلاق مواقف رسمية منحازة لن تُجدي أصحابها نفعاً

دعموش: إطلاق مواقف رسمية منحازة لن تُجدي أصحابها نفعاً
ورأى دعموش خلال كلمة في تعمير عين الحلوة في صيدا، أنّ "رهان البعض على الدعم الأميركي هو رهان على سراب، فأميركا لن تقدّم شيئاً في الوقت الحالي يُخرج لبنان من أزماته، ولو أرادت أميركا دعم لبنان ومساعدة اللبنانيين حقاً، وهي قادرة على ذلك، لفعلت، ولقامت بكل بساطة بفك الحصار ورفع العقوبات، ولسمحت لحلفائها بدعم لبنان، ولما وضعت فيتوات على الدول الصديقة التي أبدت استعدادها لتقديم المساعدة للبنان في الكهرباء واستخراج النفط وإنشاء البنى التحتية كروسيا وايران والصين، ولكنها لم تفعل ذلك؛ لانها تريد ابتزاز اللبنانيين وجعل لبنان تحت وصايتها ونفوذها وهيمنتها الكاملة".

واعتبر أنه "أمام الغطرسة الأميركية ليس هناك من خيار أمام اللبنانيين للخروج من الأزمات سوى الاعتماد على أنفسهم، أن نعتمد على شعبنا وقدراتنا الذاتية وإمكانياتنا، وعلى سياساتنا الصحيحة التي لا تُملى عليها من الخارج. مضيفاً هكذا نستطيع أن نبني بلدنا، أما الارتهان للخارج فلا يبني وطناً ولا يُحقق سيادة واستقلالاً".

وشدّد دعموش على "أننا في المقاومة اعتمدنا على إرادتنا وعقولنا وقدراتنا، وكان العالم كله يقف مع إسرائيل ضدنا، واستطعنا بالمقاومة والجهاد والصبر والثبات والمثابرة أن نحمي بلدنا لافتاً الى أنه في الإقتصاد كما في المقاومة نستطيع ان نبني بلدنا بالاعتماد على أنفسنا وقدراتنا وعدم إنتظار الخارج".

ورأى أن "الاستمرار بسياسة إنتظار المساعدات من الخارج والرهان على الخارج لن يوصلنا الى نتيجة، بل يُبقي البلد على هذه الحالة ان لم يذهب الى الاسوأ.

واكد على أن سياسة استرضاء الأميركي في الصراع الدائر في أوكرانيا واطلاق مواقف رسمية منحازة لن تُجدي أصحابها نفعاً بل تهدر كراماتهم بلا طائل، وتورط لبنان بمواقف هو بالغنى عنها، وتضر بعلاقاته ومصالحه الوطنية".
رقم : 981323
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
28 شباط 2022
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
28 شباط 2022
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
28 شباط 2022
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
28 شباط 2022
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
27 شباط 2022
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
26 شباط 2022
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
26 شباط 2022
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
26 شباط 2022
أوكرانيا.. و خيار الحياد
أوكرانيا.. و خيار الحياد
26 شباط 2022
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
26 شباط 2022
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
25 شباط 2022
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة