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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 20:03

وزارة الداخلية : أوروبا لا تفي بمسؤوليتها الدولية تجاه اللاجئين في ايران

وزارة الداخلية : أوروبا لا تفي بمسؤوليتها الدولية تجاه اللاجئين في ايران
واشار "رضادوست"، خلال اجتماع عمل اليوم عقده اليوم الاثنين مع السفير الفنلندي لدى ايران "كاهيو لوتو"، اشار الى استضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية طيلة العقود الاربعة الماضية، الملايين من الرعايا الافغان على اراضيها.

واكد، ان ايران ورغم المشاكل الاقتصادية والحظر الظالم الذي تمرّ به، لكنها توفر لهؤلاء المهاجرين خدمات قيمة بشتى المجالات التعليمية والصحية والعلاجية والاقتصادية والتدريب المهني وفرص العمل.

واضاف هذا المسؤول بوزارة الداخلية، ان الجمهورية الاسلامية اثبتت على مدى اربعين عاما مضت، بانها داعمة اساسية للمهاجرين والمشردين.

كما لفت بان 97 بالمئة من اللاجئين والمهاجرين الافغان يعيشون جنبا الى جنب المواطنين الايرانيين؛ مردفا : ان الجمهورية الاسلامية تدأب على توفير كافة الخدمات للمهاجرين المقيمين في اراضيها، دون ان تعوّل على المساعدات الدولية الضئيلة في هذا الخصوص.

من جانبه، اثنى السفير الفنلندي على جهود ايران في رعاية شؤون المهاجرين واللاجئين، كما اكد على استعداد بلاده لمعالجة مشاكل اللاجئين بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية.

وتطلع "لوتو" خلال اللقاء مع "رضادوست"، الى دعم ايران وتعاونها مع فنلندا في سياق استئناف عملية ايواء اللاجئين الاجانب داخل هذا البلد.
رقم : 981325
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