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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 20:04

مجلس النواب الليبي يتجه لمنح الثقة لحكومة باشاغا

مجلس النواب الليبي يتجه لمنح الثقة لحكومة باشاغا
وبحسب موقع"أهل مصر"، فإن الخلافات الموجودة حتى الآن على القائمة المقترحة تتعلق بنائبي رئيس الحكومة في الجنوب والمنطقة الغربية، ووزارة الخارجية.

وأوضح أن أن التوجه داخل البرلمان يشير إلى منح الثقة لحكومة باشاغا، وأنه حال التوافق على المناصب المختلف عليها حاليا يمكن تأجيلها حتى التوافق على أسماء بديلة.

وفي وقت سابق أفاد مصدر ليبي رفيع المستوى، بأن التشكيلة الوزارية في الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، المكلفة من البرلمان الليبي بقيادة الفترة الانتقالية، ستتكون من 31 حقيبة وزارية.

وأكد أن "عدد الحقائب في التشكيلة الجديدة لحكومة فتحي باشاغا 14 حقيبة للمنطقة الغربية و10 حقائب للمنطقة الشرقية و7 حقائب للمنطقة الجنوبية".

وأوضح أن الوزارات السيادية موزعة كالتالي: "وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للغرب الليبي، ووزارة الدفاع والحكم المحلي للجنوب الليبي، بالإضافة إلى وزارة المالية والاتصالات والعدل للشرق الليبي".

وفي 10 فبراير الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
مصدر : وكالات
رقم : 981326
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