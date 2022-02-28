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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 20:26

مستوطنون يعتدون على أراض زراعية في مسافر يطا

مستوطنون يعتدون على أراض زراعية في مسافر يطا
حيث قام جنود الاحتلال بعد ظهر اليوم الإثنين باطلاق قنابل الغاز باتجاه المواطنين، وقد عملت اسعاف الهلال الاحمر على اسعاف المصاب الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، ان المستوطنين دأبوا على عمليات الاعتداء على اراضي المواطنين ومراعيهم، حيث قامت مجموعة من المستوطنين برعي محاصيل المواطنين الزراعية.

وحينما حاول المواطنون التصدي لهم، قام جنود الاحتلال الذين يعملون على حماية المستوطنين باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين حيث تم نقل المواطن حسين الشواهين الى المستشفى لتلقي العلاج لاصابته بحالة اختناق شديد.
مصدر : وكالات
رقم : 981328
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