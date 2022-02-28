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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 20:31

150 تونسيا محاصرون في أوكرانيا يوجهون نداء استغاثة لبلادهم

150 تونسيا محاصرون في أوكرانيا يوجهون نداء استغاثة لبلادهم
وبحسب مصادر قال العلوي إن "المواطنين الـ150 في حالة ذعر كبير، حيث لم يتمكنوا من العثور على خيم تأويهم من البرد الشديد والفوضى العارمة التي تسود المكان"، داعيا رئاسة الجمهورية إلى أن "تبادر بشكل فوري للتدخل العاجل من أجل إنقاذ الجالية التونسية المحاصرة قبل فوات الآوان".

وأشار إلى أن "الظروف الأمنية تزداد تأزما يوما بعد يوم، حيث أن عدد الحافلات المخصصة لنقلهم في تراجع ومن الوارد جدا أن تصبح منعدمة تماما خلال الساعات القليلة القادمة"، لافتا إلى أن "جميع المنظمات الدولية لم تحرك ساكنا تجاه هذه الفئة من التونسيين ولم تقدم لهم يد المساعدة، كما أن هؤلاء التونسيين عاجزين عن توفير مستحقات نقلهم بالحافلات إلى الحدود الرومانية والتي تضاعفت تحت هذا الظرف بشكل مشط لتبلغ ما يعادل 1550 دينار (حوالي 532 دولار أمريكي) للشخص الواحد".

وأفاد العلوي بأنه "تم اليوم إجلاء أكثر من 35 عائلة تونسية كانت تعيش تحت الحصار في أوكرانيا إلى منطقة مالدوفا الواقعة على الحدود الأوكرانية والرومانية وذلك بفضل مساعدة منظمة الدرع العالمية لحقوق الإنسان الأوكرانية التي أمنت لهم الطريق ونسقت من أجل توفير الخيم الكافية لايواءهم بهذه المنطقة، كما أنّها ستواصل مرافقتهم إلى حين التمكن من إجلائهم إلى تونس".
مصدر : وكالات
رقم : 981332
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