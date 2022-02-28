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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 20:33

غوتيريش: الأزمة في أوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات كارثية

غوتيريش: الأزمة في أوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات كارثية
وقال غوتيريش في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين: "الأزمة في أوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات كارثية. لم يفت الأوان بعد للجوء إلى الحوار والعودة للطرق السلمية، ونأمل أن تسفر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عن وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "فكرة نشوب صراع نووي لا يمكن تقبلها ولا يوجد مبرر لاستخدام السلاح النووي"، مؤكدا ضرورة وقف القتال والعنف في أوكرانيا، وتطبيق القانون الدولي بشكل كامل.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.

وجاء في بيان الكرملين: "أكد فلاديمير بوتين أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد".

وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.

ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.
مصدر : وكالات
رقم : 981333
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