الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 20:35

لقاء ثنائي بين علي باقري و "مورا" في فيينا

لقاء ثنائي بين علي باقري و "مورا" في فيينا
وجاء لقاء علي باقري ، كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الايرانية ، الذي وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم الاثنين لمواصلة المحادثات ، مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات إنريكي مورا ، بشكل ثنائي في فندق كوبورغ .

وشدد المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في جلسته الأخيرة ، أثناء استعراضه لعملية ونتائج محادثات فيينا حتى الآن ، على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران ، والتي تقع ضمن الخطوط الحمراء للجمهورية الاسلامية الايرانية، وعلى هذا الأساس ، أُعلن أن علي باقري كبير المفاوضين الايرانيين عاد إلى فيينا لمواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل المتبقية التي طرحت تحديات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين إن زيارة باقري لطهران ، مثل العديد من زيارته ، كانت للتشاور مع طهران وان المجلس الأعلى للأمن القومي هو المسؤول عن المفاوضات ورئاسة المجلس هي بعهدة رئيس الجمهورية ، لذا زيارة السيد باقري والاجتماعات التي جرت تناولت القضايا المتبقية.

وقال خطيب زاده: "تم إعداد مسودة الاتفاقية وكان من الضروري دراسة هذه المسودة بعناية. لا تزال هناك بعض القضايا التي كان السيد باقري بحاجة إلى تعليمات يمكن أن يتحدث بها إلى الجانب الآخر. لسوء الحظ ، لم يتخذ الغرب والولايات المتحدة قراراتهما السياسية بشأن ثلاث أو أكثر من القضايا الرئيسية. "ما قمنا به في الأيام القليلة الماضية ، في جميع الاتصالات ، هو السعي لتوضيح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنطق إيران ودليله وسبل هذه القضايا بشكل كامل للغرب".

وقال الدبلوماسي الإيراني الكبير "نحن الآن في مرحلة نعتقد فيها أنه لا يوجد غموض بالنسبة لواشنطن والأوروبيين بشأن هذه الخطوط الحمراء". "لن نتجاوز بالتأكيد خطوطنا الحمراء ونتوقع بالتأكيد أن الجانب الآخر لن يجرر المباوضات ويمدها أكثر من ذلك."

وعن إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق في فيينا قال: تمت كتابة أكثر من 98٪ من المسودات التي تم إعدادها بشكل مشترك ، وما تبقى هو قضايا تحتاج إلى معالجة.

وأضاف خطيب زادة: أجرينا مناقشات حول قضايا تتعلق بالغاء الحظر ، والضمانات ، وبعض المزاعم السياسية حول الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي يجب حلها في ظروف مناسبة قائلا أنه يتعين على جميع الأطراف إجراء المفاوضات في إطار مصالحها المشروعة.
رقم : 981334
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
رئيس الجمهورية يؤكد على زيادة صادرات السلع غير النفطية
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
28 شباط 2022
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
28 شباط 2022
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
28 شباط 2022
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة
28 شباط 2022
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
باقري كني يعود إلى فيينا لمواصلة المفاوضات النووية
27 شباط 2022
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
احتجاجات جنوب اليمن.. حلفاء أبوظبي يستغلون الاوضاع الملتهبة بالمناطق الجنوبية
26 شباط 2022
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
بعد استشهاد الطفل محمد صلاح .. هل ستنتفض مدن الضفة الغربية ؟
26 شباط 2022
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
26 شباط 2022
أوكرانيا.. و خيار الحياد
أوكرانيا.. و خيار الحياد
26 شباط 2022
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
بالفيديو: حطام الطائرة الامريكية التي سقطت في الجوف
26 شباط 2022
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
25 شباط 2022
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صفعة قاسية للمخابرات الإسرائيليّة عنوانها "عملاء تل أبيب" !
أسبوع القدس العالمي ضرورة لا بد منها لمواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية في القدس
ميقاتي وخدعة "النأي بالنفس".. ما السر؟
محاولات الکيان الصهيوني للاصطياد في مياه الأزمة الأوكرانية العکرة