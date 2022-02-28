الخارجية الايرانية توضح الاجراءات المتخذة بشأن الايرانيين المقيمين في أوكرانيا

وأعلنت العلاقات العامة للخارجية الايرانية في بيانها: ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كييف وخلال 3 بيانات موجودة على موقعها، نصحت المواطنين الايرانيين في مختلف الفترات وحتى قبل بدء الحرب، بمغادرة أوكرانيا.



وصرح البيان: ان هذه الوزارة ومن اجل رصد وتقييم مستمر لتطورات أوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوبة، بادرت الى تشكيل لجنة أزمة أوكرانيا برئاسة مساعد وزير الخارجية وبمشاركة ممثلين عن مختلف الاقسام في وزارة الخارجية، وفي هذا الاطار قامت بتحديث التحذيرات بالسفر الى أوكرانيا وغيرتها الى الوضع الاحمر.