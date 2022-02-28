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الاثنين 28 شباط 2022 ساعة 21:48

طهران تعلن التوصل لمسودة إتفاق لإلغاء الحظر

طهران تعلن التوصل لمسودة إتفاق لإلغاء الحظر
وفي هذا الصدد لفت خطيب زادة إلى أن هناك بعض القضايا العالقة التي سيطرحها رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني على الأطراف الأخرى، مشيراً الى أنّ الغرب وواشنطن لم يتخذا قراراً سياسياً بعد بشأنِ القضايا الرئيسية الثلاث، وهي إلغاء الحظر، والتحققُ من ذلك، وتقديمُ الضمانات بعدمِ الانسحاب من الاتفاق النووي مرةً أخرى.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية شدد على أنّ طهران حاولتْ توضيحَ خطوطِها الحمراء ومواقفِها للأطراف الغربية، ومنطقِها وكيفيةِ حلِ القضايا العالقة.

لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي شددت في بيان على أن تحقيق المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني من خلال رفع الحظر معيار لأي اتفاق محتمل مع مجموعة أربعة زائداً واحد مؤكدة وبعد إجتماع عقدته مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة الحفاظ على الخطوط الحمراء للمصالح الوطنية في المحادثات بما في ذلك رفع الحظر والحصول على الضمانات اللازمة والتحقق الدقيق من ذلك.

اللجنة أكدت أيضاً على ضرورة الحفاظ على القدرات النووية الإيرانية مشددة على أن المحادثات لم تنته بعد وأن على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات سياسية صعبة في هذا المجال.

وكان قد التقى كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومنسق المحادثات إنريكي مورا ثنائيا في فيينا مساء اليوم الاثنين.

وجاء لقاء علي باقري ، كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الايرانية ، الذي وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم الاثنين لمواصلة المحادثات ، مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات إنريكي مورا ، بشكل ثنائي في فندق كوبورغ .

وشدد المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في جلسته الأخيرة ، أثناء استعراضه لعملية ونتائج محادثات فيينا حتى الآن ، على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران ، والتي تقع ضمن الخطوط الحمراء للجمهورية الاسلامية الايرانية، وعلى هذا الأساس ، أُعلن أن علي باقري كبير المفاوضين الايرانيين عاد إلى فيينا لمواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل المتبقية التي طرحت تحديات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين إن زيارة باقري لطهران ، مثل العديد من زيارته ، كانت للتشاور مع طهران وان المجلس الأعلى للأمن القومي هو المسؤول عن المفاوضات ورئاسة المجلس هي بعهدة رئيس الجمهورية ، لذا زيارة السيد باقري والاجتماعات التي جرت تناولت القضايا المتبقية.

هذا ووصل كبير المفاوضين الايرانيين 'علي باقري كني' الى فيينا لمواصلة محادثات الغاء الحظر مع مجموعة أربعة زائد واحد حيث كان قد استبق المباحثات بتصريح شدد من خلالها على ان الاقتراب من النهاية في المحادثات لايعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية ملفتا ان الوصول الى النهاية يستدعي التحلي باليقظة والثبات ومزيد من التوجهات متوازنة لاتخاذ الخطوه النهائية.
رقم : 981350
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