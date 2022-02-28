الدفاع الروسية: تدمير 1146 موقعا عسكريا أوكرانيا منذ بدء العملية

وقالت الوزارة في بيان "ضرب الطيران التكتيكي الروسي 6 طوابير من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية".



وأضافت "منذ بدء العملية، قصفت القوات الروسية 1146 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك 31 موقع قيادة ومركز اتصالات، و81 منظومة S-300 وBuk M-1 وOsa، بالإضافة إلى 75 محطة رادار".



وتابع البيان "تم تدمير 311 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، و42 طائرة ومروحية هليكوبتر (بما في ذلك على الأرض)، و51 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ، و147 مدفعية ميدانية وقذيفة هاون.



وألقى 110 جنود أوكرانيين آخرين أسلحتهم طوعا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت الوزارة.