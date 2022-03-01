شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في مخيم جنين

وأكدت مصادر طبية، استشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح خطيرة، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم في مخيم جنين.



وبعد عدة ساعات أفادت المصادر الطبية باستشهاد أحد المصابين وهو شادي خالد نجم (19 عامًا).



وأفاد الدكتور أسامة مراشدة رئيس قسم التخدير والعناية المكثفة في مستشفى ابن سينا، أن نجم أصيب في الرأس؛ ما أدى إلى كسر في الجمجمة، وتضرر في الدماغ، وأجريت له عملية جراحية، وتمكن الأطباء من السيطرة على النزيف وتحويله مباشرة للعناية المكثفة لخطورة حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده.



ووفق مصادر محلية؛ فإن قوات خاصة صهيونية اقتحمت المخيم الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وأطلقت النار مباشرة تجاه عدد من المقاومين والمواطنين وسط اشتباكات مسلحة؛ ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري، -وهو أحد أعضاء كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- على الفور، وإصابة آخر بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده وهو شادي نجم، وهو عامل كان عائدًا من عمله حين أصيب بجروح حرجة.



وذكرت المصادر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة في أزقة المخيم وعلى أسطح المنازل.



واقتحمت قوات خاصة وأعداد كبيرة من جنود الاحتلال منزل عائلة القيادي البارز في حركة "حماس" الأسير جمال أبو الهيجا واعتقلت نجله الأسير المحرر عماد نجل .



وحسب المصادر المحلية؛ فإن وحدات صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، واقتحمت منزل الأسير الشيخ جمال أبو الهيجاء، واعتقلت نجله الأسير المحرر عماد الدين.



وذكرت المصادر أن الوحدات الخاصة احتلت العشرات من المنازل ونصبت الكمائن وأطلقت النار عشوائيًّا نحو كل جسم يتحرك، وتصدى مقاومون لتلك القوات المقتحمة وسط اشتباكات وإطلاق نار عشوائي من الاحتلال استشهد فيها المقاوم الحصري والشاب نجم وسجلت عدة إصابات.





ونعت مساجد جنين الشهيد الحصري، وأعلنت الإضراب الشامل في محافظة جنين، وخرجت جموع غفيرة من المواطنين في مسيرات عفوية تهتف للشهداء وتدعو المقاومة للانتقام.