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الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 09:22

طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا

طهران: صبرنا له حدود بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا
وكتب خطيب زادة على صفحته في تويتر فجر اليوم الثلاثاء، "اميركا انسحبت من الاتفاق النووي. علينا أن نتأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى ".

وفي تلميح له على تصريحات المسؤولين الغربيين التي تتحدث عن "الخطة ب" في حال عدم التوصل الى اتفاق في فيينا، قال "الكل لديه خطة ثانية ، لكن ثبت أن (الخطة ب لدى) الولايات المتحدة فارغة. التهجم والخداع لم ولن يثمر. اتخاذات القرارات يثمر".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: "الاتفاق متاح إذا اتخذ البيت الأبيض قراراته. إيران لديها الرغبة (بالاتفاق) لكنها لن تصبر إلى الأبد ».

وكان كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني" قد وصل يوم الاثنين الى فيينا لمواصلة مفاوضات الغاء الحظر.

وكان باقري قد عاد الى طهران ليلة الاربعاء الماضي لاجراء مشاورات في العاصمة فيما يتعلق بالمفاوضات وعاد الاثنين الى فيينا لمواصلة المفاوضات بهدف معالجة المشاكل والتوصل الى اتفاق نهائي.

وكان باقري قد كتب قبل مغادرة طهران في تغريدة له على موقع تويتر ان الاقتراب من النهاية في المفاوضات لايعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية موضحا ان الوصول الى النهاية يستدعي التحلي باليقظة والثبات ومزيد من الابداع وتوجهات متوازنة لاتخاذ الخطوه النهائية.
رقم : 981389
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