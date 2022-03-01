القضاء البحريني يصدر أحكام بالسجن ضد 4 معتقلين بينهم طفلان

ونظرت المحكمة التي رفعت فيها النيابة العامة قضية ذات صلة بالأزمة السياسية في البلاد ضد أربعة متهمين.



وأدانت المحكمة يوم الاثنين، الطفل حسن مبارك البالغ من العمر 15 عاماً وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنين، كما قررت سجن الطفل يوسف ياسر البالغ من العمر 17 عامًا بالسجن لمدة 6 أشهر.



كما أدانت المحكمة متهمين اخرين هما جاسم محمد وقررت سجنه لمدة 10 سنين، وسلمان علي سلمان الذي أصدرت بحقه المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا.



والمتهمون الأربعة هم من سكنة منطقة سماهيج التي تشهد مسيرات سلمية تطالب بالحرية والديمقراطية في البحرين، ورغم صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال منذ العام الماضي، إلا أن مجال تطبيقه لا زال محدودًا أمام القضاء، ولم ينتفع به الأطفال المعتقلون بشكل كافٍ بحسب ما تؤكده منظمات دولية لحقوق الانسان.