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الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 09:33

الصحة العراقية: تهاون المواطنين سيعرضنا لموجات وبائية أشد وأخطر

الصحة العراقية: تهاون المواطنين سيعرضنا لموجات وبائية أشد وأخطر
وحسب "الفرات نيوز" قالت عضو الفريق الاعلامي للوزارة، ربى فلاح انه :"من خلال الموقف الوبائي نلاحظ تراجع بالإصابات واعداد الوفيات كذلك نلاحظ تراجعاً بنسب التلقيح"، مؤكدة "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية او تهاون بأخذ لقاح يعرضنا الى ظهور سلالات جديدة تكون اكثر تحوراً".

واضافت "اي موجة ممكن ان نتعرض لها نستطيع التغلب عليها او مواجهتها عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية واخذ اللقاح فكلما كانت هناك نسب تلقيح عالية كلما كان تأثير الموجة اقل وهذا ما حدث مع الموجة الثالثة عندما كان هناك زيادة بأعداد الملقحين نجحنا بتقليل تأثير الموجة والخروج منها".

واشارت فلاح، الى "عدم الالتزام من قبل مواطنين بالإجراءات واخذ اللقاح، وهناك تهاون ممكن ان يعرض الى زيادة بأعداد الإصابات وظهور موجات اخرى ربما تكون اشد وأخطر من سابقاتها".

وبينت، ان "النسب التلقيحية مازالت ليست بالمستوى المطلوب ونحتاج لزيادة اعداد الملقحين حتى نصل الى مناعة مجتمعية نحتاج الى تلقيح من 70 الى ٪ من الفئات المشمولة بأخذ اللقاح او المستهدفة بأخذ اللقاح بالتالي نصل لمناعة مجتمعية مما سيقلل من تأثير اي موجة ممكن نتعرض لها".

وختمت فلاح "هذا الكلام ليس فقط على الصعيد المحلي وانما على الصعيد العالمي كلما كان هناك نسب عالية من ملقحين كلما وصلنا الى مناعة مجتمعية وبالتالي قللنا من تأثير اي موجة ممكن تعرض لها سواء حالية او مستقبلية".

وشهد الموقف الوبائي والتلقيحي لوزارة الصحة في الفترة الماضية تباينا مابين انخفاض وارتفاع بنسبة الاصابات والوفيات جراء فريوس كورونا.

وسجل الموقف الوبائي للوزارة، 1203 اصابات جديدة بكورونا و2643 حالة شفاء و14 وفاة في عموم البلاد، كما سجل عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم 31909 شخصاً.
رقم : 981396
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