فعاليات حزب الله الشبابية في جنوب لبنان بمناسبة المبعث النبوي الشريف

حيث نظمت الفرق التطوعية المشاركة، الأنشطة التالية: ورشة عن الوقاية من مخاطر الإنترنت في حضور 24 مشاركا، ورشة تصوير ومونتاج على الكاميرا والهاتف جمعت 31 مشاركة، مضيف الجار قبل الدار شارك فيها 120 مشاركا ومشاركة، لقاء حواري عن الأسرة في المجتمع مع فضيلة الشيخ قاسم الجرمقي حضرها 70 مشاركا ومشاركة، ورشة صيانة الجدران تمهيدا لطليها بواسطة 20 متطوعا، حملة نظافة في الشوارع شارك فيها 20 متطوعا.



وختم البيان: لاقت تلك الأنشطة ترحيبا حارا من الأهالي الذين توجهوا بالشكر لقيادة حزب الله على هذه الالتفاتة لمنطقتهم وتستمر المبادرة في أنشطتها يوميا حتى الأحد السادس من آذار الجاري.