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الثلاثاء 1 آذار 2022 ساعة 11:56

السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا

السيد الخامنئي: نحن نؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا
وقال السيد الخامنئي في خطاب له بمناسبة المبعث النبوي الشريف "أمريكا نظام مافيوي على جميع الصعد ويحتاج لخلق الازمات في العالم لتأمين مصالحه واوكرانيا هي ضحية جديدة لهذه السياسات، وأمريكا هي التي دعمت الثورة الملونة و المخملية في أوكرانيا".

واعتبر السيد الخامنئي إن "العبرة من التطورات في أوكرانيا هي أن التعويل على الغرب مجرد سراب، و هذا ما قاله الرئيس الاوكراني و قبله الرئيس الأفغاني أشرف غني".

كما أضاف "العبرة من التطورات في أوكرانيا هي أن دعم الشعب للحكومات هو أهم قضية، والشعب الأوكراني لايدعم رئيسه و هذا ما حصل عندما سقط صدام حسين في العراق و حصل عكسه عندما تم محاربة داعش".

وقال "إن إيران ترفض الحرب والدمار في إي مكان من العالم، ونرفض قتل الشعوب وتدمير البنى التحتية"، موضحاً "إن إيران تناصر وقف الحرب ضد أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "أمريكا هي من أوصلت أوكرانيا إلى هذه المرحلة، والأخيرة ضحية لسياسات الأولى".

وتابع "نحن لسنا كالدول الغربية التي تلقي القنابل على رؤوس الأبرياء وهم في حفلة زواج كما حدث في أفغانستان، ثم تدعي أنها تحارب الإرهاب، وفي نفس الوقت تدعم جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".

وهاجم قائد الثورة الإسلامية في إيران الولايات المتحدة الأمريكية، واصفاً إياها بـ"نظام قائم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الأسلحة".
رقم : 981415
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