الطيران العراقي يقتل 3 عناصر من بقايا 'داعش' في الأنبار

وقالت الخلية إن” العمليات متواصلة تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة بقايا عناصر العصابات الإرهابية ، مسنودة بالجهد الاستخباري، وبناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار في منطقـة شـعيب الضايع ضمن قاطع قيـادة عمليات الجزيرة”.



وأضافت أن “الضربة الجوية أسفرت بمقتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، مبينة أن”طائرات F_16 العراقية نفذت ضربتين جويتين أيضاً أسفرتا عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية في المكان ذاته”.



وتابع أن”عدد القتلى بلغ 3 عناصر من العصابات الإرهابية،مشيرة الى أن”هذه العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم إعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة”.